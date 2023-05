Inep divulga cronograma e regras do Enem 2023; confira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) publicou nesta segunda-feira (8), por meio do Diário Oficial da União (DOU), o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, com as regras e cronograma da prova.

As inscrições estarão abertas entre os dias 5 e 16 de junho, e a prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro, o primeiro e segundo domingo do mês, respectivamente.

Caso for pagar a taxa de inscrição, os interessados devem realizar o pagamento entre os dias 5 e 21 de junho.

Candidatos que façam uso de nome social devem fazer a solicitação do dia 5 até o dia 16 de junho, com o resultado sendo divulgado em 26 de junho. A apresentação de recursos vai de 26 a 30 de junho.

Nos dias de aplicação do exame, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. No primeiro dia, a aplicação das provas começa às 13h30 e termina às 19h. No segundo, a prova se encerra às 18h30.

O gabarito das provas será divulgado em 24 de novembro e o resultado final em 16 de janeiro de 2024.

A íntegra do edital você encontra aqui .

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também