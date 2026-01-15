Menu
Inep divulga notas individuais do Enem 2025 nesta sexta-feira

Resultados poderão ser consultados na Página do Participante

15 janeiro 2026 - 17h12Taynara Menezes
Enem Enem   (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) confirmou que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 serão divulgados nesta sexta-feira (16). As notas individuais poderão ser consultadas na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos poderão conferir a nota da redação e a pontuação em cada área de conhecimento avaliada (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e ciências da natureza).

O exameavalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. A partir da nota obtida, os estudantes podem se inscrever para vagas em universidades públicas ou bolsas de estudo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para os três processos seletivos ocorrem em períodos distintos, sendo um seguido do outro, nesta ordem cronológica: Sisu, Prouni e Fies.

Confira as datas:

Sisu: inscrições entre os dias 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pelo site;  

Prouni: inscrições de 26 a 29 de janeiro, exclusivamente pelo site;

Fies: período de inscrições será divulgado posteriormente.

