Inep divulga resultado da prova de proficiência em português

Priscilla Porangaba, com informações do MEC

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o resultado do exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), edição deste ano.

A prova foi realizada entre os dias 16 e 19 de outubro.

A portaria com respectivo nível de proficiência obtido pelos candidatos está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (13). A lista pode também ser consultada no portal do Inep na internet.

O exame é aplicado semestralmente no Brasil e no exterior pelo Inep, com apoio do Ministério da Educação (MEC) e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores.

Ele é conferido em quatro níveis: intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. O primeiro teste foi realizado em 1998

As provas são realizadas em postos localizados em instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais, e outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa.

De acordo com o Inep, o Celpe-Bras baseia-se na ideia de proficiência como uso adequado da língua para desempenhar ações no mundo. “O exame considera aspectos textuais e, principalmente, aspectos discursivos: contexto, propósito e interlocutores envolvidos na interação”.

