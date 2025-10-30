Menu
Educação

Inep divulga resultado final dos recursos da segunda etapa do Revalida 2025/1

O parecer das bancas de especialistas foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira no Sistema Revalida

30 outubro 2025 - 18h29
SUSSUS   (Foto: Divulgação)

Os candidatos da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida 2025/1) já podem consultar o resultado final dos recursos referentes à versão preliminar das questões. O parecer das bancas de especialistas foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Sistema Revalida.

No mesmo portal, os participantes podem verificar as razões de deferimento ou indeferimento dos pedidos. O resultado definitivo do exame será divulgado nesta sexta-feira (31).

Para aprovação, é necessário obter mínimo de 65,655 pontos de um total de 100. Os aprovados deverão indicar a universidade parceira revalidadora até sábado (1º), também pelo Sistema Revalida, conforme a disponibilidade de vagas.

O Revalida avalia se médicos formados no exterior possuem as competências, habilidades e conhecimentos necessários ao exercício profissional no Brasil, assegurando a qualidade do atendimento e a adequação aos princípios do SUS.

