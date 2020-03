Inep publica cronograma de inscrições, requerimentos e provas do Enem

Saiba Mais Cidade Pais devem aguardar ligação para buscar kit alimentar nas escolas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (31), os editais das versões impressa e digital do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020.



O período de inscrição será de 11 a 22 de maio. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção.



De acordo com o cronograma, o Enem 2020 impresso será aplicado em 1º e 8 de novembro. Já os participantes que optarem por realizar a versão digital do exame farão as provas nos dias 11 e 18 de outubro.



A solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem feita por estudantes do último ano do ensino médio da rede pública poderá ser feita a partir do dia 6 de abril



O resultado dos pedidos deve ser divulgado em 24 de abril. Entre 27 de abril e 1º de maio será aberto prazo para apresentação de recursos e os resultados finais estarão disponíveis em 7 de maio. As regras valem para a versão impressa e digital.



O valor da taxa de inscrição permaneceu o mesmo da edição de 2019: R$ 85, que deverá ser pago até 28 de maio.



De acordo com o Inep, a estrutura do exame não foi alterada e será mantida a aplicação de quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa. Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira - inglês ou espanhol.



A Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep visa dar atendimento especializado aos participantes que necessitarem. As solicitações para esses atendimentos também deverão ser feitas entre 11 e 22 de maio. Os resultados serão divulgados em 29 de maio. Para os pedidos que forem negados, está prevista uma fase para apresentação de recursos. O resultado final estará disponível no dia 10 de junho.



Os pedidos de tratamento por nome social serão feitos entre 25 e 29 de maio, com previsão de divulgação dos resultados em 5 de junho. O período para apresentação de recursos será entre 8 e 12 de junho e a disponibilização dos resultados finais em 18 de junho.



Enem Digital

O processo de inscrição do Enem Digital é o mesmo da versão impressa. Serão disponibilizadas 100 mil inscrições para os primeiros participantes que optarem pela edição digital, conforme distribuição das vagas previstas no edital. Por se tratar de fase piloto de implantação do novo modelo, neste primeiro ano, o Enem Digital não estará disponível para treineiros e não promoverá atendimento especializado.





