Inicia neste domingo a 71° SBPC na UFMS

A 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), começa neste domingo (21). A cerimônia de abertura ocorrerá as 18h no teatro Glauce Rocha e será aberta ao público.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site até as 12h do dia 26 de julho ou presencialmente, às 14h. Mesmo quem se inscrever online precisa passar na secretaria de credencialmento. O evento é aberto a todos, mas a inscrição, que é gratuita, é obrigatória para quem tiver interesse em receber certificado.

Faça sua inscrição

Com o tema “Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social”, a SBPC leva à capital sul-mato-grossense uma programação entusiasmante, com mais de 250 atividades, e a participação de pesquisadores renomados, nacionais e internacionais, e gestores do sistema estadual e nacional de CT&I.

Entre os destaques da programação está o lançamento, no dia 22, da edição 2019 da Pesquisa de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, estudo realizado pela SBPC, junto ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O evento contará também com uma conferência do ministro Marcos Pontes, na sexta-feira, 26 de julho.

Pela dimensão do evento a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), entra como parceira da SBPC, na divulgação das atrações turísticas e culturais da Capital de Mato Grosso do Sul (MS), a reunião é considerada o maior evento científico da América Latina e reúne cerca de 15 mil pessoas de todo o país entre os dias 21 a 27 de julho, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

A Sectur também estará com um estande dentro da Universidade Federal durante o SBPC, funcionando como um verdadeiro difusor do turismo local para os pesquisadores e cientistas que por ali passarem. Produções audiovisuais serão reproduzidas em um grande telão dentro da estrutura e os eventos que acontecerão pela cidade estarão sendo informados a todo o momento pelo locutor Adenildo Lima dos Santos.

O ônibus turístico City Tour estará a postos dentro da UFMS, para três saídas às 10h, 15h30 e às 18h, a partir desta segunda-feira (22), até o último dia de evento, no domingo (27). Totalmente gratuito, o roteiro foi pensado especificamente para atender ao evento e passa pelos pontos turísticos de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também