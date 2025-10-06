Menu
Educação

Inscrições abertas para aulão gratuito preparatório do Enem na Capital

Aula será na Uniderp no dia 11 de setembro, para participar, basta se inscrever online

06 outubro 2025 - 16h38Taynara Menezes
Universidade Uniderp Anhanguera Universidade Uniderp Anhanguera   (Foto: Divulgação )

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, estudantes de Campo Grande terão uma oportunidade valiosa e gratuita para se preparar para a prova de redação. A Uniderp promove no próximo dia 11 um aulão focado na redação do Enem, totalmente gratuito e com vagas limitadas. Já nesta terça-feira (7) e quarta (8) acontece o giro das profissões.

O encontro será conduzido pela professora Glauce Soares Casimiro, docente do curso de Pedagogia da universidade e ex-avaliadora oficial das redações do Enem em Mato Grosso do Sul, com dez anos de atuação na banca corre­tora. A atividade será realizada das 9h às 11h, no auditório da Uniderp, em Campo Grande.

Durante o aulão, serão abordados pontos essenciais da produção textual exigida pelo exame, como estrutura da dissertação, argumentação, coesão, uso da norma culta, além de dicas práticas e discussão de temas com alto potencial para cair na prova deste ano.

Já para quem buscam conhecer melhor a futura graduação ou ainda enfrentam a dúvida de qual caminho seguir, a Uniderp também promoverá o Giro de Profissões, visando potencializar a oportunidade de uma escolha segura rumo ao ensino superior.

No Giro, que ocorrerá nos dias 07 (período matutino e noturno) e 08 do mesmo mês (período matutino), os estudantes conhecerão mais sobre as diferentes graduações e áreas de atuação, bem como sobre a rotina da vida universitária e mercado de trabalho. Durante a programação serão disponibilizados diversos materiais para os interessados, além de testes vocacionais e tour pela universidade.  

Aos interessados as inscrições podem ser realizadas pela internet, para o giro das profissionais clique aqui. E para o aulão preparatório clique nesse link.

