Educação

Inscrições abertas para professores temporários na Rede Estadual de MS

As vagas são para cursos de Educação Profissional e Ensino Médio

10 dezembro 2025 - 17h43Taynara Menezes
Resultado será publicado no Diário Oficial do Estado a partir de 15 de janeiro de 2026Resultado será publicado no Diário Oficial do Estado a partir de 15 de janeiro de 2026  

A Rede Estadual de Ensino (REE) abriu inscrições para profissionais interessados em atuar como professores temporários, coordenadores ou supervisores de estágio nos cursos de Educação Profissional integrados ao Ensino Médio na rede estadual.

A vagas são para profissionais com ensino superior, habilitados em cursos de tecnologia, bacharelado ou licenciatura, compatíveis com os cursos ofertados pela Secretaria Estadual de Educação (SED/MS).

O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo Portal do Professor até às 16h do dia 8 de janeiro de 2026. É necessário anexar documentos que comprovem formação, títulos acadêmicos e experiência profissional.

A lista de profissionais cadastrados, por município, será publicada no Diário Oficial do Estado a partir de 15 de janeiro de 2026.

O cadastro forma um banco de interessados, sem garantir convocação imediata, que dependerá da necessidade da administração.

