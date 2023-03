Inscrições curso de pós-graduação em Gestão Hospitalar são prorrogadas; confira

As inscrições para o processo seletivo de profissionais interessados em atuar como docente no curso de Pós-Graduação em Gestão Hospitalar na Administração Pública, promovido pela Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) foram prorrogadas até o dia 20 de abril.

De acordo com as informações da assessoria de imprensa do governo do estado, o processo seletivo ocorre por análise curricular, por tempo determinado e o curso será ofertado em Campo Grande, presencialmente, para os profissionais que atuam na gestão hospitalar pública, com previsão de duração de 18 meses.

São 21 disciplinas disponíveis para atuação, com oportunidades para profissionais com formação superior com especialização, mestrado ou doutorado nas áreas de Ciências Biológicas, Administração, Gestão Pública, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Gestão Hospitalar, Exatas, Nutrição, Farmácia, Humanas ou Sociais Aplicadas, Tecnologia da Informação, Psicologia, Gestão de Pessoas e áreas afins.

O processo seletivo será constituído em duas etapas: Inscrição e Prova de Títulos – de caráter eliminatório e Classificatório. A avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório, será coordenada por uma banca examinadora designada por ato do diretor-presidente da Escolagov em parceria com a Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.

As inscrições iniciaram em 27 de fevereiro e seguem até 20 de abril de 2023, exclusivamente de forma presencial. O candidato prestará informações pessoais, documentais e escolherá a vaga pretendida. A documentação deverá ser entregue na sede da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, situada na Av. Mato Grosso, 5.778, Bloco II – Carandá Bosque, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis na página 194 da edição n° 11.112 do Diário Oficial do Estado: https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11112_24_03_2023

