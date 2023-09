Inscrições de cursos de graduação para refugiados e migrantes seguem abertas na UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para cursos de graduação dedicados a refugiados e migrantes. Conforme o edital, o prazo para se inscrever vai até 17 de setembro.

O processo seletivo trata-se de uma oportunidade de educação para que os refugiados e migrantes em situação de vulnerabilidade e apátridas com vistas à seleção de candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação com ingresso no 1º semestre de 2024.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição disponível em clique aqui.

No documento, o candidato vai preencher os dados pessoas, renda, qual curso lhe causa interesse e as notas nas áreas de Linguagens e Matemática constantes no histórico escolar do ensino médio ou na Certificação do Ensino Médio emitida pelas instituições certificadoras.

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pelo Setor de Acolhimento, por meio eletrônico no e-mail [email protected].

O edital de Convocação para Matrícula será divulgado a partir do dia 29 de setembro por meio do endereço eletrônico https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind .

