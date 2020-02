Inscrições do Fies terminam nesta quarta-feira

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terminam ás 23h59, horário de Brasília, desta quarta-feira (12). No primeiro semestre deste ano este semestre o programa oferta 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior.

O candidato tem que acessar o portal do Fies, onde será redirecionado para o site do governo. O programa está dividido em duas modalidades, o Fies a juros zero, para quem tem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

A outra modalidade é o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) para aqueles com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos.

O resultado final vai sair no dia 26 de fevereiro.

Mudanças

Em dezembro de 2019, o comitê gestor do Fies fez algumas mudanças no programa, que só valerão a partir do segundo semestre deste ano.

Uma delas é a possibilidade de cobrança judicial dos contratos firmados até o segundo semestre de 2017 com dívida mínima de R$ 10 mil.

O ajuizamento deverá ser feito após 360 dias de inadimplência na fase de amortização, pagamento em parcelas dos débitos.

