Financial Lançamento
Educação

Inscrições do Sisu 2026 iniciam em 19 de janeiro e seguem até dia 23

Maior edição do programa terá mais de 274 mil vagas; resultado sai em 29 de janeiro

04 janeiro 2026 - 15h46Taynara Menezes
Plataforma do SisuPlataforma do Sisu   (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As inscrições no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) de 2026 acontecem de 19 de janeiro até as 23h59 do dia 23, conforme edital publicado pelo Ministério da Educação (MEC) em 23 de dezembro. O programa seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior com base nas notas do Enem.

Segundo o MEC, esta será a maior edição do Sisu, com mais de 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de 136 universidades. A partir de 2026, poderão se inscrever candidatos que tenham realizado o Enem em uma das três edições mais recentes: 2023, 2024 ou 2025. É obrigatório ter nota acima de zero na redação e ensino médio concluído.

O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro. As matrículas começam em 2 de fevereiro. A manifestação de interesse na lista de espera poderá ser feita entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O Sisu terá apenas uma edição no ano, e o ingresso do estudante poderá ocorrer no primeiro ou no segundo semestre, conforme definição de cada instituição.

