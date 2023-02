Inscrições na UEMS pelo Sisu termina nesta sexta-feira

O prazo de inscrições no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para ingressar na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) termina nesta sexta-feira (24). Nesta seleção, serão ofertadas 1.264 vagas em 64 cursos, sendo 708 vagas por ampla concorrência e 556 vagas para ações afirmativas.

A inscrição pode ser feita site do MEC (Ministério da Educação). O Sisu reúne em um sistema eletrônico gerido pelo MEC as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

O Sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos, eles são selecionados por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu.

