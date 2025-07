Inscrições para 1º Enamed são prorrogadas até 30 de julho

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de julho, pelo Sistema Enamed. O novo prazo também vale para pedidos de atendimento especializado e de tratamento por nome social.

A primeira edição do Enamed será realizada no dia 19 de outubro e contará com 100 questões objetivas de múltipla escolha, com número igual de perguntas para cada uma das seguintes áreas: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde coletiva e, de forma interdisciplinar, saúde mental.

Além da prova, os participantes também deverão responder a três questionários obrigatórios: um para estudantes concluintes de medicina inscritos no Enade, um contextual para os demais candidatos, e um terceiro de percepção da prova.

Avaliação obrigatória e unificada

O Enamed foi criado em 2025 como um instrumento obrigatório para estudantes de medicina habilitados e inscritos no Enade como concluintes, conforme indicação dos coordenadores de curso.

Outros interessados também poderão participar voluntariamente, especialmente aqueles que pretendem utilizar o resultado na seleção para as especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o objetivo é avaliar se os futuros médicos desenvolveram as competências e habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), além de fornecer subsídios para o aperfeiçoamento dos cursos de medicina no país.

O exame também busca unificar a avaliação do Enade com a prova teórica do Enare, promovendo maior integração entre a formação acadêmica e o acesso à residência médica, além de garantir que os profissionais estejam preparados para atuar de forma qualificada no Sistema Único de Saúde (SUS).

Cronograma do Enamed

Inscrições: 7 a 30 de julho

Solicitação de atendimento especializado: 7 a 30 de julho

Período de recursos: 11 a 15 de agosto

Resultado dos recursos: 20 de agosto

Aplicação da prova: 19 de outubro

