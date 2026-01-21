Menu
Menu Busca quarta, 21 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Educação

Inscrições para 290 vagas em especializações continuam abertas no IFMS

Os cursos são ofertados nas áreas de docência e ensino de Ciências e Matemática, com ingresso em 2026

21 janeiro 2026 - 13h55Sarah Chaves, com assessoria
IFMSIFMS  

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 290 vagas em cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) nas áreas de Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica e de Ensino de Ciências e Matemática, com ingresso previsto para o primeiro semestre letivo de 2026.

As oportunidades são presenciais e estão distribuídas nos campi Campo Grande, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. O prazo de inscrição varia conforme o curso. Para Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os interessados podem se inscrever até domingo (25). Já para o curso de Ensino de Ciências e Matemática, o prazo segue até o dia (31).

A seleção ocorre por meio de três editais disponíveis na Central de Seleção do IFMS. Os editais nº 087/2025 e nº 088/2025 tratam do curso de Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ofertado nos campi Corumbá, Naviraí, Três Lagoas, Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã. O edital nº 089/2025 é destinado ao curso de Ensino de Ciências e Matemática, oferecido em Campo Grande.

O processo seletivo será feito por sorteio eletrônico nos campi Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã. Em Corumbá, Naviraí e Três Lagoas, a seleção ocorrerá por análise do Currículo Lattes, considerando a área de formação, a atuação profissional e a produção acadêmica dos candidatos.

O curso de Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica oferece 240 vagas, sendo 40 em cada campus, e é voltado a portadores de diploma de nível superior em qualquer área.

A carga horária é de 360 horas, acrescidas de 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com duração entre 12 e 18 meses, conforme o campus. As aulas presenciais têm início previsto a partir de março de 2026.

Já a especialização em Ensino de Ciências e Matemática conta com 50 vagas, é presencial e destinada a candidatos com diploma de graduação em Ciências, Matemática ou Pedagogia, com prioridade para licenciados que atuam na educação básica. O curso tem carga horária de 360 horas, além de 40 horas para o TCC, e duração estimada entre 18 e 24 meses.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do Ministério da Educação
Educação
Governo recompõe orçamento para educação e ciência
Cerimônia de assinatura do decreto
Educação
Governo federal define regras para universidades comunitárias no país
Campus da UFMS em Campo Grande
Educação
Curso de medicina é bem-conceituado em três universidades de Mato Grosso do Sul
A lista da chamada regular será divulgada em 29 de janeiro
Educação
MEC abre inscrições do Sisu 2026 com critérios ampliados
Secretário, Hélio Daher, destaca avanços da Educação em MS
Educação
Hélio Daher projeta crescimento da educação profissional em 2026
Campus da UFMS em Campo Grande
Educação
Universidade Federal de MS oferta 3,2 mil vagas no SISU
Enem
Educação
Notas do Enem 2025 já estão disponíveis na internet
Enem
Educação
Inep divulga notas individuais do Enem 2025 nesta sexta-feira
O IFMS concede bolsas mensais de R$ 2,1 mil aos estudantes do programa
Educação
Inscrições para mestrado do IFMS terminam nesta quinta-feira
Site Fies
Educação
Prazo para complementar inscrições postergadas do FIES começa hoje

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima