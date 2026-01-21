Inscrições para 290 vagas em especializações continuam abertas no IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 290 vagas em cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) nas áreas de Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica e de Ensino de Ciências e Matemática, com ingresso previsto para o primeiro semestre letivo de 2026.

As oportunidades são presenciais e estão distribuídas nos campi Campo Grande, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. O prazo de inscrição varia conforme o curso. Para Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os interessados podem se inscrever até domingo (25). Já para o curso de Ensino de Ciências e Matemática, o prazo segue até o dia (31).

A seleção ocorre por meio de três editais disponíveis na Central de Seleção do IFMS . Os editais nº 087/2025 e nº 088/2025 tratam do curso de Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ofertado nos campi Corumbá, Naviraí, Três Lagoas, Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã. O edital nº 089/2025 é destinado ao curso de Ensino de Ciências e Matemática, oferecido em Campo Grande.

O processo seletivo será feito por sorteio eletrônico nos campi Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã. Em Corumbá, Naviraí e Três Lagoas, a seleção ocorrerá por análise do Currículo Lattes, considerando a área de formação, a atuação profissional e a produção acadêmica dos candidatos.

O curso de Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica oferece 240 vagas, sendo 40 em cada campus, e é voltado a portadores de diploma de nível superior em qualquer área.

A carga horária é de 360 horas, acrescidas de 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com duração entre 12 e 18 meses, conforme o campus. As aulas presenciais têm início previsto a partir de março de 2026.

Já a especialização em Ensino de Ciências e Matemática conta com 50 vagas, é presencial e destinada a candidatos com diploma de graduação em Ciências, Matemática ou Pedagogia, com prioridade para licenciados que atuam na educação básica. O curso tem carga horária de 360 horas, além de 40 horas para o TCC, e duração estimada entre 18 e 24 meses.

