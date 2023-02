Inscrições para cadastro de professores atuarem no Bioparque encerram hoje

As inscrições para o cadastro reserva de professores para atuarem no Bioparque Pantanal, encerra nesta sexta-feira (3). A SED (Secretaria de Estado de Educação) liberou as inscrições na última terça-feira (31) e encerra às 13h de hoje pelo site.

Poderão se cadastrar os profissionais da Rede Estadual de Ensino e aqueles não integrantes da REE. Os professores precisam ter disponibilidade de tempo para exercício das atividades, habilidades em laboratórios móveis e Educação Ambiental.

Os profissionais selecionados para entrevista serão comunicados por e-mail e/ou pelo telefone cadastrado, para o acordo de carga horária e entrega dos documentos que comprovem as informações prestadas na inscrição. As disponibilidades são:

01 vaga para licenciatura em Língua Portuguesa (correção de texto);

02 vagas para graduação/licenciatura com pós-graduação em Educação Especial, com proficiência em Libras;

03 vagas para graduação/licenciatura em Ciências Biológicas com pós-graduação (Latu ou Stricto senso) com ênfase em Educação ou Educação Ambiental;

01 vaga para graduação/licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química ou Geografia com capacitação em gerência de laboratório ou experiência comprovada em laboratórios

A Coordenadoria de Políticas Específicas para a Educação da SED está à disposição para informações adicionais, se necessário, pelo telefone (67) 3318-2235.

