Educação

Inscrições para mestrado do IFMS terminam nesta quinta-feira

A seleção ocorre por meio do Exame Nacional de Acesso, com prova online

14 janeiro 2026 - 13h24Sarah Chaves, com assessoria
O IFMS concede bolsas mensais de R$ 2,1 mil aos estudantes do programaO IFMS concede bolsas mensais de R$ 2,1 mil aos estudantes do programa   (IFMS)

O prazo de inscrições para o mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), ofertado gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), no Campus Campo Grande termina nesta quinta-feira (15). O ingresso ocorre por meio do Exame Nacional de Acesso (ENA), que seleciona candidatos para cursos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o ProfEPT disponibiliza, no IFMS, 20 vagas para a turma de 2026. Do total, 12 são destinadas ao público externo e oito reservadas a servidores da Rede Federal.

Para concorrer às vagas de ampla concorrência, os candidatos devem comprovar atuação na Educação Profissional e Tecnológica entre 2024 e 2025, por no mínimo um semestre letivo ou 80 horas, exigência que será verificada no ato da matrícula, prevista para março do próximo ano. Confira o edital.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema de Inscrições do ProfEPT. A taxa é de R$ 160, com pagamento permitido até 16 de janeiro. No momento da inscrição, o candidato precisa optar por uma das duas linhas de pesquisa. Práticas Educativas na Educação Profissional e Tecnológica ou Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica. Após a aprovação, não é permitida a troca da linha escolhida.

A prova do Exame Nacional de Acesso será aplicada em 8 de fevereiro e, pela primeira vez, ocorrerá em formato on-line. O exame terá 20 questões de múltipla escolha, com conteúdos relacionados às bases históricas e conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, metodologias de pesquisa e práticas de ensino e aprendizagem.

O ProfEPT tem duração máxima de 24 meses e carga horária total de 480 horas. As aulas acontecem prioritariamente às segundas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, com atividades noturnas eventuais. Como política de permanência, o IFMS concede bolsas mensais de R$ 2,1 mil aos estudantes do programa, em parceria com a Fundect.

