Inscrições para mestrado e doutorado na UFMS vão até 24 de janeiro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), está com as inscrições abertas para os candidatos que queiram cursar mestrado ou doutorado oferecidos na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Três Lagoas e do Pantanal.

O prazo vai até 24 de janeiro através da página da Pós-Graduação em posgraduacao.ufms.br . Depois de clicar em "Inscrições Abertas", optar pelo curso desejado e preencher a ficha de inscrição, indicar a modalidade de concorrência da vaga, anexar os documentos exigidos pelo programa escolhido e finalizar a inscrição.

A previsão para divulgação da lista preliminar de inscritos é 27 de janeiro na página da Propp. Após o período de recursos, a homologação está prevista para o dia 31.

“A pós-graduação traz muitos benefícios para os profissionais, entre eles: aprofundamento do conhecimento, por meio da especialização e domínio avançado do conteúdo, o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e novas oportunidades de carreira”, explica o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Fabrício Frazílio. “A pós-graduação da UFMS é pautada em padrões rigorosos de qualidade, oferecendo aos estudantes amplas possibilidades de crescimento pessoal e profissional. A UFMS conta com professores e técnicos altamente qualificados para atendimento e suporte aos estudantes e infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação”, complementa.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo pode ser acessado na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) e está disponível, pela primeira vez, em português, inglês e espanhol.

Os programas de pós-graduação terão de 3 a 21 de fevereiro para realizarem a avaliação de mérito do projeto/candidato e a avaliação da proficiência de línguas. A avaliação de mérito poderá ser composta por uma ou mais das seguintes fases: análise de currículo, análise de apresentação do pré-projeto, prova de conhecimentos específicos, uso de notas de provas nacionais da área e análise do histórico escolar.

A prova de línguas será realizada on-line, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFMS no dia 3 de fevereiro.

O resultado final e convocação para matrícula estão previstos para publicação na página da Propp até 25 de fevereiro. A matrícula dos selecionados deverá ser realizada junto aos programas de pós-graduação entre 26 e 28 de fevereiro. A previsão de início dos cursos é 10 de março.

As dúvidas quanto à seleção poderão ser enviadas ao e-mail [email protected] e adicionalmente aos e-mails de cada curso.

