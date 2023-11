Inscrições para o cursinho pré-vestibular da Prefeitura vão até dia 5 de novembro

Oferecido pela Secretaria Municipal da Juventude e voltado para as provas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o Cursinho Preparatório para Vestibular começa na próxima terça-feira (7).

As aulas acontecem na Uniderp e serão disponibilizadas 200 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 5 através do link: https://sejuvcg-inscricao-preparatorio-vestibular.cheetah.builderall.com/inscricao

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras no período vespertino (das 13h30 às 17h30) e noturno (18h30 às 22h). Aos sábados, das 7h30 às 12h, e são abertos ao público. Durante o cursinho, os professores abordam as disciplinas de História e Atualidades, Biologia, Física, Português, Matemática e Raciocínio Lógico, Redação e Química.

O aluno deve comparecer a aula inaugural no dia 7, às 13h no auditório Arquiteto Jurandir Nogueira, na UFMS para garantir sua inscrição no Cursinho Preparatório. Mais informações pelo whatsapp (67) 3314-3577.

