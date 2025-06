Inscrições para o Enem 2025 se encerram nesta sexta-feira

Os interessados em participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 tem até às 22h59, no horário de Mato Grosso do Sul, desta sexta-feira (6), para se inscreverem no exame, que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro.

O Ministério da Educação (MEC) alertou que os interessados devem se inscrever na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova, e que qualquer outra plataforma ou canal não autorizado que simule a inscrição “configura tentativa de fraude”.

Para os participantes que tiveram os pedidos de isenção da taxa de inscrição e as justificativas de ausência em 2024 aprovados pelo Inep, eles também precisam se inscrever no exame, já que a aprovação não significa inscrição automática.

Já o pagamento, no valor de R$ 85 deve ser feito até a próxima quarta-feira (11), através do Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança.

