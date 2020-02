Inscrições para o Fies terminam nesta sexta

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terminam nesta sexta-feira (14) ás 23h59, horário de Brasília. Após a mudança no dia final do prazo, inscrições encerram hoje para que o candidato tenha a oportunidade de estudar em instituições privadas de ensino superior.

Caso o estudante ainda não tenha se inscrito, pode acessar o site do Fies, Clicando Aqu i, para não perder a última oportunidade.

O data inicial das inscrições foi no início deste mês, no dia 5 e estava previsto para encerrar no dia 12, mas foi prorrogado até hoje. O resultado com as classificações finais sai no dia 26.

A complementação dos inscritos pré-selecionados ocorrerá entre 27 de fevereiro e 2 de março e a convocação da lista de espera será de 28 de fevereiro a 31 de março.

