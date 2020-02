Inscrições para o Vale Universidade começam em março

As inscrições para o Programa Vale Universidade (PVU), mantido pelo Governo do Estado começam a partir das 8h do dia 3 de março, segundo a resolução publicada na edição desta sexta-feira (13) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Para se inscrever o acadêmico deve comprovar renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos e meio e renda familiar mensal não superior a quatro salários mínimos, considerada a renda bruta, e que preencha os demais requisitos constantes na resolução, e se cadastrar no site www.sedhast.ms.gov.

“O Vale Universidade é uma oportunidade de crescimento tanto para quem dele participa quanto para o nosso Estado. A cada ano vemos na prática que muitos acadêmicos podem concluir seus cursos graças ao programa mantido pelo Governo do Estado. Neste ano, mais uma vez, muitos sonhos serão revigorados e a esperança de muitos, concretizada. Tudo isso por meio desse belo programa que é o Vale Universidade”, destacou a titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) Elisa Cleia Nobre.

Entre os requisitos necessários, é preciso estar matriculado em curso presencial de graduação autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), nos termos da legislação vigente, mantido por instituição de ensino superior pública ou privada, sediada no Estado de Mato Grosso do Sul e conveniada ao PVU, bem como estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único).

A publicação alerta ainda que o candidato deverá preencher de forma correta todos os campos da ficha de inscrição, sendo de suma importância a finalização da inscrição que, ao ser concluída, fornecerá o número do protocolo e que o não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da ficha de inscrição.

Após a etapa de inscrição e caso o acadêmico seja habilitado no processo, serão solicitados outros documentos que comprovem as demandas exigidas pelo programa. O período para inscrição no processo seletivo de 2020 termina no dia 17 de março, às 16h.

Vale Universidade

O Programa Vale Universidade, gerenciado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), tem como objetivo oferecer ao acadêmico universitário de baixa renda a oportunidade de aprimorar sua formação profissional, mediante concessão de benefício social. No PVU o Governo do Estado arca com 70% da mensalidade, a Instituição de Ensino Superior com 20%, e o acadêmico com 10%.

Deixe seu Comentário

Leia Também