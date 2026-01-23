Menu
Inscrições para o Sisu terminam nesta sexta-feira

A seleção usa notas do Enem e permite disputa por duas opções de curso

23 janeiro 2026 - 12h35Sarah Chaves
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilFoto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil  

As inscrições do Sisu 2026 terminam nesta sexta-feira (23), às 23h59 (Brasília), e este é o último dia para os candidatos disputarem vagas em instituições públicas de ensino superior com base no desempenho no Enem. O processo é conduzido pelo Ministério da Educação por meio do Sisu, que utiliza as notas do Enem como critério de classificação.

Nesta edição, estão disponíveis 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas em todo o país. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login via conta Gov.br. O candidato pode escolher até duas opções de curso, definir a modalidade de concorrência ampla concorrência ou cotas e acompanhar, em tempo real, a nota de corte parcial até o encerramento do prazo.

Uma das principais novidades do Sisu 2026 é a possibilidade de utilização das notas das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025). O sistema seleciona automaticamente o ano em que o candidato obteve a melhor média geral, sem permitir a combinação de notas de provas diferentes. Essa mudança ampliou a concorrência e contribuiu para a percepção de elevação nas notas de corte, especialmente em cursos mais disputados, como medicina, onde os índices subiram nos últimos dias de inscrição.

Com a classificação sendo atualizada diariamente, a recomendação é que os candidatos acompanhem atentamente o sistema até o fim do prazo, avaliando possíveis trocas estratégicas de curso ou instituição. 

O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro. Os candidatos não selecionados poderão manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, com convocações pelas instituições a partir de 11 de fevereiro.

