Inscrições para os cursos gratuitos de idiomas do IFMS vão até 15 de janeiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta 450 vagas os cursos de Espanhol, Inglês e Libras, nos níveis básico e intermediário com inscrições abertas até 15 de janeiro, exclusivamente por meio da Página do Candidato da Central de Seleção.

Os cursos são gratuitos e serão ofertados presencialmente nos campi Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Podem participar da seleção pessoas que tenham o ensino fundamental I completo (5° ano).

Os inscritos para os cursos a partir do nível básico II, das turmas que já se encontram em andamento, deverão fazer uma prova de nivelamento, destinada a avaliar o nível de proficiência e os conhecimentos do candidato, e definir o nível da turma em que concorrerá a vaga.

O teste de nivelamento será on-line. As datas e horários serão divulgados na Central de Seleção até 17 de janeiro.

O candidato que não alcançar resultado compatível com o curso e níveis nos quais haja a oferta de vagas participará do sorteio eletrônico da turma correspondente à etapa I – nível I, caso haja vagas ofertadas no campus e curso escolhido.

A seleção dos candidatos inscritos será feita por sorteio eletrônico, previsto para 7 de fevereiro, com transmissão pelo Canal do YouTube.

A previsão é que a classificação final e a convocação para as matrículas sejam divulgadas até 14 de fevereiro.

O início das aulas está previsto para 10 de março.

