EstÃ¡cio de SÃ¡ adere ao programa Vale Universidade

O Vale Universidade, programa gerenciado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e mantido pelo Governo do Estado, agora conta com a universidade Estácio de Sá em seu rol de instituições conveniadas. Isso dá também aos acadêmicos da universidade a possibilidade de se inscreverem no processo seletivo 2020 do Vale Universidade.

Elisa Cleia Nobre, titular da Sedhast destacou que com novas adesões, mais uma vez será reafirmado a credibilidade que o programa tem perante a sociedade. ‘’Com uma equipe bem formada e que executa o dia do programa com muito profissionalismo, damos suporte aos acadêmicos por nós assistidos e também para as universidades conveniadas. Enfim, grandes parcerias de sucesso”, diz.

Pela universidade Estácio de Sá, assinou o termo de convênio a diretora da instituição, Daniele Biacio. Também participaram da cerimônia de assinatura, realizada na tarde de terça-feira (03), o secretário-adjunto da Sedhast, Adriano Chadid, a coordenadora do Vale Universidade, Karla Sandim e a superintendente de Projetos Especias, Eliane Alcaras.

A lista das instituições conveniadas ao programa Vale Universidade pode ser conferida aqui , bem como o acesso ao link de inscrição ao processo seletivo 2020 que vai até o dia 17 de março.

Deixe seu Comentário

Leia Também