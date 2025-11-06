Menu
Educação

Intercâmbio na Espanha oferece bolsas com tudo pago para jovens de MS

Programa de inovação e inteligência artificial terá 90 vagas para jovens de 21 a 35 anos; inscrições vão até dezembro de 2025

06 novembro 2025 - 18h42Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: Reprodução )

Jovens de Mato Grosso do Sul interessados em tecnologia e liderança podem participar de um intercâmbio com tudo pago em Madri, na Espanha. O programa Innovation & AI Experience está com inscrições abertas e oferece 90 bolsas integrais para uma imersão internacional voltada à inovação e inteligência artificial.

A iniciativa será realizada de 13 a 24 de julho de 2026, com todas as despesas cobertas, incluindo passagens aéreas, hospedagem e atividades culturais, graças a uma instituição financeira parceira. As atividades serão conduzidas em inglês e espanhol, promovendo a troca de experiências entre participantes de diferentes países.

Podem se inscrever jovens de 21 a 35 anos que residam em um dos 13 países participantes, entre eles o Brasil. Também estão elegíveis candidatos da Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai.

Os interessados devem comprovar proficiência em inglês ou espanhol e ter disponibilidade para permanecer em Madri durante todo o período do programa, sem possibilidade de alterar as datas de viagem.

As inscrições ficam abertas até 25 de dezembro de 2025, pela plataforma Open Academy. 

O Innovation & AI Experience busca formar novas lideranças globais, conectando jovens talentos de diferentes origens em uma experiência de aprendizado sobre tecnologia, criatividade e colaboração internacional.

Vanguard - Sound

