JD1 Urgente: Confira os aprovados no Vestibular 2024 da UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) adiantou para esta terça-feira (23) o anúncio dos aprovados no Vestibular UFMS 2024 e da 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE).

Os resultados com notas, classificação geral e convocação já estão disponíveis. Você confere os resultados do Vestibular Presencial aqui, do Vestibular Digital aqui e do PASSE aqui.

Os aprovados poderão realizar suas matrículas, de forma 100% online, a partir de sexta-feira (26).

A notícia foi repassada em primeira mão pelo reitor da UFMS, Marcelo Turine, para os candidatos mais bem colocados no Vestibular e PASSE. Ele também cumprimentou todos os estudantes aprovados e reafirmou o compromisso da UFMS no desenvolvimento da educação e da ciência no Estado.

O pró-reitor de Graduação da UFMS em exercício, Anderson Viçoso de Araújo, apontou para a importância desse adiantamento de resultado para os candidatos e seus familiares.

“Todos estão ansiosos e os candidatos devem se preparar para a nova etapa que se inicia. Os aprovados deverão separar seus documentos para matrícula na UFMS e, se for o caso, se organizar para uma eventual mudança de cidade”, comentou.

Em relação à matrícula, Anderson aponta que os alunos devem ficar atentos aos prazos. “Eles devem conferir os Editais de acordo com seu número de inscrição. Caso seja convocado, o estudante deve verificar os prazos, ficar atento ao e-mail cadastrado e providenciar os documentos que devem ser apresentados na matrícula on-line”, afirmou.

Candidatos que tenham concorrido a vagas reservadas ainda serão avaliados por uma Banca de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração antes de serem matriculados efetivamente.

