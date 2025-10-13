JD1TV: Em MS, estudantes da rede pública aprendem gastronomia no formato MasterChef

Na Escola Estadual Padre Mário Blandino, em Campo Grande, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Desde o início de 2025, os alunos do ensino médio têm a oportunidade de cursar Gastronomia como parte da formação profissional oferecida pela Secretaria Estadual de Educação (SED).

A proposta se tornou um sucesso entre estudantes e professores, unindo teoria e prática em uma metodologia inovadora.

Segundo o professor, Chefe Fabiano Bonfim, responsável pelas aulas, o curso é estruturado em duas etapas: primeiro, os alunos estudam os fundamentos teóricos da gastronomia em sala de aula e, depois, aplicam o conteúdo na cozinha experimental da escola.

“A metodologia é trabalhada na parte técnica. Eles fazem o estudo teórico e, em seguida, colocam em prática o que aprenderam. Está sendo maravilhoso, os alunos são muito empenhados e até inspiram outras turmas a querer participar”, destacou.

As atividades práticas incluem avaliações no estilo “MasterChef”, que simulam desafios de tempo e técnica, incentivando o trabalho em equipe e a comunicação.

“Essa dinâmica ajuda muito no desenvolvimento da fala, da organização e na aplicação dos conhecimentos teóricos durante as provas”, explicou o professor.

A cada bimestre, os estudantes exploram uma temática diferente. Neste, o foco é a cozinha internacional, enquanto no anterior o destaque foi para a culinária brasileira.

