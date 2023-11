JD1TV: Para fechar mês dos professores: conheça rotina de educadores fora de sala de aula

No último dia do mês de outubro, mês em que se comemora o Dia do Professor, o JD1 compartilha uma reportagem especial mostrando as várias facetas do professor e suas peculiaridades. A atuação dos professores fora de sala de aula, são tão importantes quanto dentro das escolas.

O professor tem diversos campos de atuação, formas e maneiras diferentes de atuar na profissão. Ser professor exige uma rotina além dos horários escolares, mas também proporciona aprendizados e virtudes como paciência, persistência, resiliência e sensibilidade. Além de ensinar o professor aprende muito também.

Nossa equipe de reportagem registrou momentos de trabalho de professores em alguns campos de atuação diferentes, bem como colheu depoimentos de suas rotinas, virtudes e aprendizados que cada educador adquiriu ao longo de sua carreira.

Em uma matéria sensível e motivadora para todos os professores, a reportagem busca incentivar esse profissional a se fortalecer na profissão, já que ela é essencial para a construção de uma sociedade, humana, crítica, consciente, rica em sabedoria e conhecimento.

Assista:

