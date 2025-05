JD1TV: Reitora da UFMS destaca avanços na gestão e fala de expansão nos câmpus do interior

Em entrevista ao JD1 nesta quinta-feira (8), a Reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Camila Ítavo, destacou os avanços e os desafios enfrentados nos primeiros seis meses de sua gestão à frente da instituição.

Camila assumiu a reitoria em outubro de 2024 com o compromisso de tornar a universidade mais humana, plural e sustentável.

Segundo a reitora, uma das primeiras conquistas foi a elaboração de um novo Plano de Desenvolvimento Institucional, construído por meio da plataforma "UFMS Participativa", que contou com a colaboração de estudantes, técnicos, professores e da sociedade civil.

“Queremos uma universidade com a nossa cara, que escute os desafios e as ideias de quem vive o dia a dia da UFMS”, afirmou.

Como parte desse esforço, foi criada a primeira Pró-Reitoria de Cidadania e Sustentabilidade entre as 69 universidades federais do país, reforçando o papel social da instituição.

Outro destaque é a plataforma “UFMS em Ação”, que funciona como uma espécie de “caixinha de sugestões digital” para a comunidade universitária contribuir com propostas de melhorias.

Camila também comentou os planos de expansão da universidade no interior, destacando a demanda crescente pelo curso de Direito em Chapadão do Sul. Ainda segundo ela, a UFMS está trabalhando para viabilizar a implantação do curso, considerando as necessidades da comunidade local.

