JD1TV: UEMS reforça políticas de inclusão para democratizar ensino superior em MS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) tem se consolidado como referência em políticas de inclusão e internacionalização no ensino superior, segundo destacou o Reitor da instituição, Dr. Laércio Alves de Carvalho, em entrevista ao JD1.

Com 45% das vagas destinadas a cotistas, a universidade tem apostado na democratização do acesso e na permanência dos estudantes como pilares do desenvolvimento regional.

"A UEMS foi uma das pioneiras no sistema de cotas, com ações voltadas para indígenas, negros, moradores de Mato Grosso do Sul e, mais recentemente, pessoas com deficiência", explicou o Reitor.

Atualmente, 5% das vagas da instituição são reservadas para estudantes com deficiência. Segundo ele, os egressos dessas políticas têm obtido sucesso acadêmico e profissional, contribuindo para o crescimento de suas comunidades de origem.

Além do ingresso, a universidade investe fortemente na permanência dos alunos. "São mais de R$ 40 milhões anuais destinados a auxílios, bolsas e programas de apoio, garantindo que o estudante não apenas entre, mas conclua sua formação com qualidade", afirmou Laércio.

