JD1TV: UNIGRAN Capital amplia investimentos em inovação e ensino prático

A UNIGRAN Capital conquistou recentemente a nota máxima no recredenciamento do Ministério da Educação (MEC), um reconhecimento que, segundo o Reitor Vinícius de Oliveira, é fruto do trabalho conjunto de professores, técnicos e demais colaboradores da universidade.

“A principal razão desse resultado são as pessoas que fazem parte da instituição, desde os docentes com titulações e produção científica até os técnicos administrativos qualificados”, afirmou em entrevista ao JD1 nesta quarta-feira (21).

Além do reconhecimento, a UNIGRAN tem se destacado por cursos como Estética, Arquitetura e Urbanismo e Administração, que passaram por reformulações e ganharam novos espaços e práticas.

O curso de Estética, por exemplo, agora conta com uma clínica escola que atende à comunidade.

A UNIGRAN também tem apostado fortemente em projetos de pesquisa e extensão. Um dos destaques é o CONIGRAN, congresso acadêmico anual que reúne todos os cursos da instituição.

Neste ano, o evento traz uma novidade: a categoria Jovem Cientista, voltada a estudantes do Ensino Médio de Mato Grosso do Sul.

As inscrições para o Conigran podem ser feitas gratuitamente pelo link disponível no Instagram oficial da Unigran Capital.

