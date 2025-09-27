Menu
Menu Busca sábado, 27 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Jovem do MS conquista vaga na Unesp mesmo estando no 3º ano do ensino médio

Com o auxílio da Defensoria Pública, Maria Eduarda obteve uma decisão judicial que garantiu a emissão antecipada do diploma

27 setembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Maria Eduarda está no primeiro semestre da faculdadeMaria Eduarda está no primeiro semestre da faculdade   (Defensoria Pública)

Maria Eduarda Soares Pereira Leal, estudante, de 18 anos, natural de Selvíria, superou um grande obstáculo burocrático para realizar seu sonho de ingressar na universidade. A jovem foi aprovada no vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) para o curso de Engenharia Agronômica, mas, por um entrave administrativo, estava prestes a perder a vaga.

Embora estivesse no último ano do ensino médio, a escola estadual onde estudava se recusava a emitir o certificado de conclusão antecipado, necessário para efetuar a matrícula. A situação, que parecia sem solução, foi resolvida com a ajuda da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

Assistida pela defensora pública Stephany Oliveira Giardini Fonseca, Leal obteve uma decisão judicial favorável, que obrigou a escola a emitir o certificado de conclusão do ensino médio antes do previsto. Com isso, a estudante conseguiu garantir sua matrícula na Unesp, iniciando sua jornada acadêmica no primeiro semestre deste ano.

A decisão judicial foi crucial para garantir que a jovem não perdesse a oportunidade de ingressar na universidade, algo que representa não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também a transformação da realidade de sua família.

"Sempre sonhei em entrar em uma universidade pública, e eu tinha apenas 48 horas para concluir minha matrícula. O trabalho da defensora foi impecável. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente", contou Maria Eduarda, que, a partir de agora, segue seus estudos na cidade paulista de Ilha Solteira.

Para a defensora Stephany Oliveira Giardini Fonseca, o resultado do processo é uma vitória não só para Maria Eduarda, mas também para a sua comunidade. "Ela será a primeira da família a conquistar um diploma de ensino superior, o que tem o poder de mudar a realidade de toda a sua família para sempre", afirmou a defensora, que acompanhou o caso desde o início.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Evento acontece neste sábado no Lageado
Educação
Bioparque leva educação ambiental à feira escolar de escola pública na Capital
UEMS publica edital do vestibular 2026 com 871 vagas; confira os cursos
Educação
UEMS publica edital do vestibular 2026 com 871 vagas; confira os cursos
UEMS na Comunidade
Educação
UEMS é escolhida como vice-presidente do Centro de Impacto Acadêmico da ONU
As escolas da rede estadual foram orientadas a disponibilizar materiais de apoio
Educação
Consulta pública para currículo da Educação Digital começa nesta terça-feira
MEC
Educação
MEC divulga lista de cursos superiores semipresenciais autorizados
Plataforma ajudará professores também
Educação
'Do you speak english?' Alunos de MS ganham plataforma para aperfeiçoar inglês
MS oferece 1.250 bolsas de estudo para alunos e professores com pesquisas
Educação
MS oferece 1.250 bolsas de estudo para alunos e professores com pesquisas
Prouni
Educação
Prouni abre prazo para manifestação de interesse na lista de espera do 2º semestre
Foto: Divulgação
Educação
MPT e Governo de MS lançam prêmio para estimular aprendizagem no ensino médio
Taça da Conmebol Libertadores
Esportes
Libertadores 2025: São Paulo, Vélez e Racing garantem vaga nas quartas

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas