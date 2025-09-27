Jovem do MS conquista vaga na Unesp mesmo estando no 3º ano do ensino médio

Maria Eduarda Soares Pereira Leal, estudante, de 18 anos, natural de Selvíria, superou um grande obstáculo burocrático para realizar seu sonho de ingressar na universidade. A jovem foi aprovada no vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) para o curso de Engenharia Agronômica, mas, por um entrave administrativo, estava prestes a perder a vaga.

Embora estivesse no último ano do ensino médio, a escola estadual onde estudava se recusava a emitir o certificado de conclusão antecipado, necessário para efetuar a matrícula. A situação, que parecia sem solução, foi resolvida com a ajuda da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

Assistida pela defensora pública Stephany Oliveira Giardini Fonseca, Leal obteve uma decisão judicial favorável, que obrigou a escola a emitir o certificado de conclusão do ensino médio antes do previsto. Com isso, a estudante conseguiu garantir sua matrícula na Unesp, iniciando sua jornada acadêmica no primeiro semestre deste ano.

A decisão judicial foi crucial para garantir que a jovem não perdesse a oportunidade de ingressar na universidade, algo que representa não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também a transformação da realidade de sua família.

"Sempre sonhei em entrar em uma universidade pública, e eu tinha apenas 48 horas para concluir minha matrícula. O trabalho da defensora foi impecável. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente", contou Maria Eduarda, que, a partir de agora, segue seus estudos na cidade paulista de Ilha Solteira.

Para a defensora Stephany Oliveira Giardini Fonseca, o resultado do processo é uma vitória não só para Maria Eduarda, mas também para a sua comunidade. "Ela será a primeira da família a conquistar um diploma de ensino superior, o que tem o poder de mudar a realidade de toda a sua família para sempre", afirmou a defensora, que acompanhou o caso desde o início.

