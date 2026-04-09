Menu
Menu Busca quinta, 09 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Justiça obriga prefeitura de Camapuã a oferecer transporte escolar a criança da zona rural

A decisão é do juiz Daniel Foletto Geller, que destacou que o direito à educação, garantido pela Constituição, não pode ser condicionado à disponibilidade financeira ou a entraves administrativos

09 abril 2026 - 12h12Vinícius Santos com informações do TJMS
Foto: Foto:   (Ilustrativa/Éder Yanaguita )

A Justiça determinou que a prefeitura de Camapuã forneça transporte escolar rural para uma criança de três anos matriculada na rede municipal de ensino, garantindo o acesso dela à educação infantil.

A decisão é do juiz Daniel Foletto Geller, em processo que tramita na 2ª Vara da comarca. A ação foi movida pela mãe da menina após o município informar que o serviço de transporte escolar não contemplaria alunos do Maternal I.

Na ação, a mãe relatou que mora na zona rural, a cerca de 60 quilômetros da área urbana, e depende do transporte escolar para que a filha possa frequentar o Centro de Educação Infantil onde está matriculada.

De acordo com os autos, a mulher trabalha na cidade durante o período da manhã e utilizava o transporte escolar rural como único meio de deslocamento. Com isso, conseguia levar a filha até a creche e retornar com ela ao fim do expediente.

A situação mudou após a direção da unidade informar que a criança não poderia mais frequentar a creche em meio período, já que o atendimento ocorre apenas em regime integral.

Embora a matrícula tenha sido mantida, a Secretaria Municipal de Educação informou que o transporte escolar não atende alunos do Maternal I. O município também alegou que o veículo não é adaptado e que o motorista não possui capacitação específica para transportar crianças menores de quatro anos.

Para a mãe, essas justificativas inviabilizam, na prática, o acesso da filha à creche e comprometem o direito à educação e à dignidade da criança, principalmente diante da realidade de famílias que vivem na zona rural e dependem exclusivamente do transporte público escolar para garantir o acesso ao ensino.

Ao analisar o caso, o magistrado destacou que a Constituição Federal assegura o direito à educação como dever do Estado. Segundo ele, essa garantia inclui não apenas a oferta de vagas, mas também as condições necessárias para que os alunos tenham acesso efetivo à escola.

O juiz ressaltou ainda que o transporte escolar faz parte dos chamados programas suplementares indispensáveis para assegurar esse direito, especialmente para estudantes que vivem em áreas rurais.

A sentença também reforça que cabe ao município atuar prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental, sendo sua responsabilidade garantir meios para que os alunos frequentem regularmente a escola.

Para o magistrado, ficou evidente a omissão do poder público ao oferecer a vaga na creche sem assegurar as condições de acesso à unidade de ensino. “O direito à educação gratuita, em todas as suas fases, incluindo o transporte escolar rural, não pode ser condicionado à disponibilidade financeira ou a entraves administrativos”, destacou na decisão.

Com isso, o pedido foi julgado procedente, confirmando a decisão liminar anteriormente concedida. De acordo com a sentença, o município deverá disponibilizar transporte escolar no trajeto entre a residência da criança — localizada em uma fazenda da região — e a unidade de ensino, nos dias e horários das atividades escolares.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Com 1.491 habilitados, MS Supera divulga resultado preliminar do processo seletivo
Educação
Com 1.491 habilitados, MS Supera divulga resultado preliminar do processo seletivo
Corumbá se destaca no Estado e registra salto na alfabetização
Educação
Corumbá se destaca no Estado e registra salto na alfabetização
O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.
Educação
MEC disponibiliza aplicativo gratuito com oito mil livros
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação
MEC convoca lista de espera do Fies e abre novos prazos para estudantes
Prouni
Educação
Prouni retoma disputa de cotistas também na ampla concorrência
Ilustrativa
Educação
Enem passa a compor Saeb e vai medir a qualidade do ensino no Brasil
Sala da escola em Novo Horizonte do Sul
Educação
Ministério Público investiga escola com falhas estruturais e salas improvisadas em MS
Escola Estadual 13 de Maio - Foto: Ilustrativa
Polícia
Adolescente denuncia ter sido agredida por professor em escola de Deodápolis
Programa Pé-de-meia
Educação
Beneficiários nascidos em novembro e dezembro recebem Pé-de-Meia nesta segunda
Lançamento do evento foi na UFMS
Educação
Concurso de redação vai premiar estudantes por textos sobre a Rota Bioceânica em MS

Mais Lidas

Residencial Nova Bahia terá 80 apartamentos
Cidade
Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Delegacia de Iguatemi
Interior
Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi