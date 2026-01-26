Menu
Levando educação no trânsito às escolas, Detranzinho abre inscrições na Capital

Inscrições seguem até 13 de fevereiro e as vagas são limitadas

26 janeiro 2026 - 15h12
A participação é aberta às Escolas Públicas e PrivadasA participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas   (Foto: Detran/MS)

Estão abertas as inscrições para o Programa de Educação para o Trânsito, desenvolvido pela Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho. Escolas interessadas em levar o projeto do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para os alunos, devem se inscreverem até o dia 13 de fevereiro, as vagas são limitadas. 

O programa foca no ensino de conteúdos e na promoção de atividades relacionadas ao trânsito, segurança e prevenção de sinistros, abordando temas como: pedestres, passageiros e ciclistas; comportamento seguro no trânsito; travessia segura; uso de dispositivos de retenção; regras de circulação; meio ambiente, cidadania e saúde.

Para participar, as escolas devem acessar o portal do Detran-MS. Os representantes das escolas interessadas devem seguir o passo a passo descrito no site.

A participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas. As vagas são limitadas, por isso, é importante que as escolas públicas e privadas realizem a inscrição o quanto antes, para garantir a participação de seus alunos.

