Lista de designação da Rede Estadual é divulgada neste domingo; confira

Foi publicada neste domingo (04.01) a lista de designação referente à 1ª etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. O documento está disponível no portal da Matrícula Digital e traz os nomes dos estudantes designados para cada unidade escolar da REE no Estado, conforme dados preenchidos na etapa de pré-matrícula encerrada em 31 de dezembro de 2025.

Para garantir a vaga, estudantes ou pais e responsáveis devem efetivar a matrícula diretamente nas unidades escolares da Rede Estadual entre os dias 5 e 9 de janeiro.

Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso ao portal, o atendimento telefônico pode ser feito pelos números 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular). Outros contatos também estão disponíveis no site da Matrícula Digital.

Em Campo Grande, o atendimento presencial ocorre na Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, no Itanhangá Park, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. No interior do Estado, os interessados podem procurar a unidade da Rede Estadual de Ensino mais próxima.

A segunda etapa de pré-matrículas também estará aberta entre 5 e 9 de janeiro para quem não realizou o cadastro no primeiro período. Até sexta-feira (09.01), os interessados podem acessar o portal para solicitar vaga na Rede Estadual para o ano letivo de 2026.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também