Menu
Menu Busca domingo, 04 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Educação

Lista de designação da Rede Estadual é divulgada neste domingo; confira

Alunos devem efetivar matrícula entre 5 e 9 de janeiro

04 janeiro 2026 - 17h49Taynara Menezes

Foi publicada neste domingo (04.01) a lista de designação referente à 1ª etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. O documento está disponível no portal da Matrícula Digital e traz os nomes dos estudantes designados para cada unidade escolar da REE no Estado, conforme dados preenchidos na etapa de pré-matrícula encerrada em 31 de dezembro de 2025.

Para garantir a vaga, estudantes ou pais e responsáveis devem efetivar a matrícula diretamente nas unidades escolares da Rede Estadual entre os dias 5 e 9 de janeiro.

Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso ao portal, o atendimento telefônico pode ser feito pelos números 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular). Outros contatos também estão disponíveis no site da Matrícula Digital.

Em Campo Grande, o atendimento presencial ocorre na Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, no Itanhangá Park, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. No interior do Estado, os interessados podem procurar a unidade da Rede Estadual de Ensino mais próxima.

A segunda etapa de pré-matrículas também estará aberta entre 5 e 9 de janeiro para quem não realizou o cadastro no primeiro período. Até sexta-feira (09.01), os interessados podem acessar o portal para solicitar vaga na Rede Estadual para o ano letivo de 2026.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Plataforma do Sisu
Educação
Inscrições do Sisu 2026 iniciam em 19 de janeiro e seguem até dia 23
São 200 mil vagas
Educação
Termina hoje prazo da 1ª etapa de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino para 2026
Materiais da Rede Estadual de Ensino
Educação
Governo inicia entrega antecipada de kits escolares e uniformes para o Ano Letivo de 2026
São 200 mil vagas
Educação
Pré-matrículas da Rede Estadual encerram nesta quarta em MS
UEMS
Educação
UEMS abre inscrições para Cursos de Verão em Inglês e Espanhol
IFMS
Educação
IFMS recebe inscrições para especialização gratuita em Ciências e Matemática
Foto: Divulgação/SED
Educação
Edital abre 40 vagas para curso de formação de professores indígenas em MS
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação
MEC divulga cronograma do Sisu para quem fez o Enem nos últimos três anos
Alunos em uma sala de ciências
Educação
Nova regra do Fundeb define critérios de repasse para municípios de MS em 2026
IFMS abre matrícula
Educação
IFMS abre seleção para mestrado em educação profissional

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil