Lista de designação de alunos da Rede Estadual de Ensino será publicada dia 12 de janeiro

A primeira etapa de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino), destinado àqueles que desejavam garantir a vaga em uma das 348 unidades escolares da Rede para o Ano Letivo de 2025, terminou na quarta-feira (8).

Agora, a próxima fase é confirmar a designação dos estudantes, ou seja, verificar em qual unidade escolar o aluno estará em 2025. A lista, com os nomes dos estudantes e unidades escolares, estará disponível no site da Matrícula Digital no dia 12 de janeiro.

O período para efetivação da matrícula, válido para os estudantes presentes na lista designação, será entre os dias 13 e 17 de janeiro.

Atendimento - Ao todo, são 210 mil vagas disponíveis em 348 unidades escolares presentes em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, além de 120 extensões.

Calendário - Conforme publicação já disponível no site da SED (Secretaria de Estado de Educação), a volta às aulas para os estudantes da REE será no dia 17 de fevereiro, entretanto, o início do Ano Letivo de 2025 será no dia 07 de fevereiro, com as ações de formação dos profissionais antes do retorno dos estudantes, no período conhecido como Jornada Formativa.

