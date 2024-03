UFMS divulga datas do vestibular e 'Passe' 2025; provas acontecerÃ£o em dezembro

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou o calendário de provas do vestibular e Passe 2025, que será realizado no segundo semestre deste ano. Segundo o edital, as avaliações estão marcadas para os dias 1° e 8 de dezembro, das 8h às 13h.

Conforme a UFMS, a previsão da publicação dos editais de abertura dos processos seletivos será no dia 2 de setembro. Para mais informações, clique aqui e acesse.

A prova é destinada para candidatos que já concluíram ou que vão concluir o ensino médio até a data prevista para a matrícula na universidade. A avaliação é composta por provas objetivas de múltipla escolha e uma redação.

De acordo com a universidade, há possibilidade de se candidatar como treineiro.

Sobre o passe

O Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) se destina a estudantes que estão fazendo o ensino médio e desejam entrar na universidade de forma seriada, por meio de três avaliações em cada ano com conteúdos específicos do período.

A escolha do curso apenas ocorre na última etapa, quando também é aplicada a redação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também