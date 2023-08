Mais de 1 milhão de pessoas realizam as provas do Encceja

Mais de um milhão de participantes que buscam certificação para o ensino fundamental e médio deram início, na manhã deste domingo (27), às provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023.

No total, o exame contou com a inscrição de 1.104.146 participantes, dos quais 193.572 buscam a certificação para o ensino fundamental e 910.574 para o ensino médio.

Com início às 9h no horário de Brasília, os participantes tiveram quatro horas para realizar as provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha cada. Para os que buscam a certificação no ensino fundamental, o exame avalia os conhecimentos em ciências naturais e matemática.

Para quem busca o certificado no ensino médio, serão verificados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias.

Durante a tarde, houve o início da segunda parte da prova, com cinco horas de duração.

Para os participantes que buscam a certificação no ensino fundamental, serão aplicadas as provas de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, redação, história e geografia.

Já para quem busca certificação no ensino médio, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de redação, e ciências humanas e suas tecnologias.

