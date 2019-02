Mais de 35 mil alunos são beneficiados com projetos de esporte e arte

A Rede Municipal de Ensino (Reme) lançou no sábado (23), a edição 2019 dos projetos Esporte Escolar, Esporte Adaptado e Arte e Cultura, desenvolvidos pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac). Aproximadamente 38 mil alunos da rede serão atendidos com as ações dos projetos, mais que o dobro do ano passado, quando foram contemplados 12.753 alunos em 21 modalidades esportivas.

Por meio de aulas extracurriculares, os projetos acontecem no contraturno escolar e possuem diferentes modalidades esportivas coletivas e individuais, além do paradesporto e atividades nas linguagens artísticas, abrangendo as artes visuais, cinema, circo, dança, balé, música e teatro. Este ano serão oferecidos 19 modalidades esportivas e 22 linguagens artísticas e culturais em 94 unidades escolares e 25 EMEI’s.

O lançamento contou com a presença da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, representantes de federações esportivas, instituições e parceiros que contribuem com a realização dos eventos promovidos ao longo do ano pela Deac, além do presidente da Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), Lucílio Nobre e superintendentes da Semed.

A secretária de Educação, Elza Fernandes, destacou o empenho da gestão em ampliar a carga horária dos profissionais que atuam nos projetos, para contemplar um número maior de alunos. “Sempre abracei os projetos porque acredito que eles são ferramenta importante no processo de ensino-aprendizagem”, ressaltou. A secretária também revelou que, logo após o Carnaval, nove escolas da Rede passarão a ficar abertas aos sábados para receber atividades recreativas e esportivas, contemplado toda a comunidade escolar.

“Acredito que quando levamos as famílias para dentro das unidades, os resultados são outros porque os pais têm uma visão de pertencimento daquele espaço, além de contribuir com a disciplina do aluno”, disse.

O chefe da Deac, Marcos Antonio Lopes, destacou a importância dos parceiros que viabilizam espaços para a realização das ações e os benefícios de levar os projetos às escolas logo no início do ano letivo. “Isso só foi possível graças ao apoio que nossa equipe sempre teve da gestão. Temos liberdade para trabalhar e criar ações que têm como foco o bem-estar e aprendizado de nossos alunos”.

Deixe seu Comentário

Leia Também