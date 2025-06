Mais de 66 mil sul-mato-grossenses fizeram a inscrição para o Enem

Pouco mais de 66,4 mil sul-mato-grossenses fizeram a inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), conforme o levantamento feito pelo Ministério da Educação e do Inep durante a quinta-feira (12).

O prazo de inscrição para o Enem 2025 foi ampliado até essa sexta-feira, dia 13 de junho.

Segundo o Ministério da Educação, do número total de inscritos, 31.296 são isentos e 35.233 são pagantes.

O prazo para pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social também foi estendido até 13 de junho. Os dias de aplicação das provas estão mantidos em 9 e 16 de novembro.

Neste ano, concluintes da rede pública terão sua inscriçãopré-preenchida no sistema, mas, mesmo assim, devem confirmar sua participação na Página do Participante e selecionar em qual língua estrangeira (inglês ou espanhol) serão avaliados para poder realizar as provas. O sistemadará isenção automática enão emitirá boleto para essesestudantes, mesmo que eles não tenham solicitado isenção.

No caso dos participantes pagantes, a taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até 18 de junho, por meio de boleto (gerado na Página do Participante); Pix; cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QRCodeque consta no boleto.

