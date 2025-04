Mato Grosso do Sul registra avanço no acesso à educação integral

Mato Grosso do Sul registrou aumento no número de estudantes da rede pública em jornada ampliada, segundo dados do Censo Escolar 2024, divulgados pelo Ministério da Educação e o Inep. O percentual de matrículas em tempo integral no estado subiu de 14,9% em 2022 para 17,3% em 2024.

O crescimento é resultado de ações como o programa Escola em Tempo Integral e do trabalho conjunto entre Governo Federal, estados e municípios para fortalecer a educação pública.

O levantamento mostra que o acesso à educação integral avançou em quase todas as etapas de ensino. Na pré-escola, o percentual de matrículas em jornada ampliada passou de 3,5% para 4,5%. Nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), a cobertura saltou de 6,3% para 8,6%. Já nos anos finais (6º ao 9º ano), o crescimento foi ainda mais expressivo: de 10,4% para 15,5%.

Por outro lado, houve uma pequena queda no ensino médio, com o percentual de matrículas em tempo integral recuando de 17,4% para 17,3%. Nas creches, o índice também diminuiu, passando de 71,5% para 69,8%.

O resultado reflete os esforços para ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação e a redução das desigualdades.

