Matrículas do Sisu 2026 começam hoje na UFMS

As matrículas para os aprovados na primeira chamada do Sisu 2026 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) começaram nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, e seguem até 5 de fevereiro. Os candidatos devem acessar matriculaonline.ufms.br, utilizando o login e senha enviados por e-mail ou a conta gov.br, para preencher o Cadastro do Estudante e o Perfil Acadêmico, além de anexar os documentos exigidos.

A UFMS oferece mais de 3,2 mil vagas em cursos de graduação presenciais e a distância, com seleção baseada nas notas do Enem 2023, 2024 ou 2025, incluindo vagas reservadas por lei para estudantes de escolas públicas, quilombolas, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

O início das aulas está marcado para 2 de março, e a universidade preparou uma semana de recepção para receber os novos estudantes. Os candidatos das vagas afirmativas passarão ainda pela Banca de Verificação antes de finalizar a matrícula.

