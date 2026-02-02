Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Matrículas do Sisu 2026 começam hoje na UFMS

Selecionados devem concluir o processo até 5 de fevereiro pelo site oficial

02 fevereiro 2026 - 18h55Taynara Menezes
Campus da UFMS em Campo GrandeCampus da UFMS em Campo Grande   (Divulgação/UFMS)

As matrículas para os aprovados na primeira chamada do Sisu 2026 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) começaram nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, e seguem até 5 de fevereiro. Os candidatos devem acessar matriculaonline.ufms.br, utilizando o login e senha enviados por e-mail ou a conta gov.br, para preencher o Cadastro do Estudante e o Perfil Acadêmico, além de anexar os documentos exigidos.

A UFMS oferece mais de 3,2 mil vagas em cursos de graduação presenciais e a distância, com seleção baseada nas notas do Enem 2023, 2024 ou 2025, incluindo vagas reservadas por lei para estudantes de escolas públicas, quilombolas, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

O início das aulas está marcado para 2 de março, e a universidade preparou uma semana de recepção para receber os novos estudantes. Os candidatos das vagas afirmativas passarão ainda pela Banca de Verificação antes de finalizar a matrícula.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Site Fies
Educação
Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre
O processo seletivo do ProUni tem uma única etapa de inscrição
Educação
Prouni divulga aprovados em primeira chamada
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Promotora cobra transparência da prefeitura de Campo Grande em denúncias na Semed
FIES 2025
Educação
Fies 2026: inscrições começam na terça-feira e vagas já podem ser consultadas
Foto: Senado
Educação
Piso do magistério sobe para R$ 5.130,63 e passa a valer retroativamente
Foto: MEC/Divulgação
Educação
Resultado do Sisu 2026 já está disponível para consulta
As inscrições para o Prouni do 1° semestre termina amanhã
Educação
As inscrições para o Prouni do 1° semestre termina amanhã
Dr. Alessandro Gomes Lewandowski, foi o representante na feira, realizada em Londres, entre os dias 21 a 23 de janeiro
Educação
Presidente da FUNLEC representa instituição em evento de educação e tecnologia mundial
A participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas
Educação
Levando educação no trânsito às escolas, Detranzinho abre inscrições na Capital
Prouni
Educação
Inscrições do Prouni para o 1º semestre começam nesta segunda-feira

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica