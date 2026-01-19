MEC abre inscrições do Sisu 2026 com critérios ampliados

Estão abertas as inscrições para o Sisu 2026, sistema do Ministério da Educação (MEC) responsável pela seleção de estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior, com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A principal novidade desta edição é a ampliação do critério de avaliação. O Sisu passará a considerar automaticamente as notas das três últimas edições do Enem. 2025, 2024 e 2023. O sistema identifica, entre esses resultados, a melhor média ponderada obtida pelo candidato em apenas uma das provas e utiliza exclusivamente esse desempenho na disputa pelas vagas.

Na prática, se o melhor resultado do estudante tiver sido alcançado no Enem 2024, por exemplo, será essa nota que o sistema utilizará integralmente no processo seletivo.

Para participar, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , realizar login com a conta Gov.br e, em seguida, escolher até duas opções de curso, indicando também a instituição e a modalidade de concorrência.

Durante o período de inscrições, o sistema permite o acompanhamento da nota de corte provisória de cada curso. De acordo com o MEC, o participante poderá verificar qual edição do Enem está sendo considerada mais vantajosa para a opção escolhida, além dos pesos aplicados pela instituição de ensino.

A partir do segundo dia de inscrições, terça-feira (20), também será possível consultar a classificação parcial do candidato. O ministério reforça que esse resultado é apenas uma referência, já que pode sofrer alterações conforme novas inscrições são realizadas ou quando candidatos mudam suas opções de curso.

O prazo para se inscrever no Sisu 2026 segue até o dia 23 de janeiro. A lista da chamada regular será divulgada em 29 de janeiro, e os estudantes aprovados deverão efetuar a matrícula no dia 2 de fevereiro.

Quem não for selecionado na chamada regular ainda poderá manifestar interesse na lista de espera, por meio do Portal Único, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro. As convocações dessa etapa começam a partir de 11 de fevereiro, diretamente pelas instituições de ensino.

Calendário do Sisu 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

Matrícula da chamada regular: 2 de fevereiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Convocação da lista de espera pelas instituições: a partir de 11 de fevereiro.

