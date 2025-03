MEC abre período para participar da lista de espera do Prouni 2025

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), abriu nesta quarta-feira (26) o período para manifestação de interesse na lista de espera do Prouni, referente ao primeiro semestre de 2025.

Podem participar os candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por não formação de turma. Para isso, é necessário registrar a manifestação de interesse até as 23h59 desta quinta-feira (27), na página do Prouni.

A divulgação da lista de pré-selecionados ocorrerá na próxima terça-feira (1º). Caso consigam vaga, os candidatos convocados deverão comparecer à instituição de ensino escolhida entre os dias 1º e 11 de abril para comprovar as informações prestadas na inscrição.

Além disso, devem ficar atentos a eventuais exigências adicionais por parte das instituições. Todo o processo é gratuito, e as informações oficiais são divulgadas nos canais de comunicação do MEC.

