MEC adia novamente a divulgaÃ§Ã£o da segunda chamada do Prouni

O Ministério da Educação (MEC), após registrar problemas na divulgação da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), resolveu adiar novamente a divulgação dos resultados.

Inicialmente, se previa que o resultado seria divulgado na terça-feira (27), porém, após alguns problemas, a pasta informou que equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e da Secretaria de Educação Superior estavam trabalhando para que a divulgação ocorresse “o mais rápido possível”.

A nova estimativa da pasta é que a divulgação da lista ocorra na sexta-feira (1º).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também