MEC autoriza a criação de novos cursos de Medicina

O Ministério da Educação (MEC) autorizou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (6), a abertura de novos cursos de Medicina no Brasil.

O procedimento de criação dos cursos será feito por meio de chamamento público para instituições privadas de ensino superior.

Apesar da decisão, o Ministério avaliará a relevância e necessidade social da oferta do curso de Medicina, além da existência, nas redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), de equipamentos públicos adequados, suficientes e de qualidade para a oferta da graduação.

Os chamamentos públicos devem ser publicados em até 120 dias e haverá prioridade para as regiões com menor relação de vagas e médicos por habitante.

