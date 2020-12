MEC desiste de retorno das aulas em janeiro e fará consulta pública

Sarah Chaves com informações da CNN

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou à CNN que irá abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico antes de tomar nova decisão sobre a volta às aulas em janeiro.

A portaria em que determina o retorno das aulas das universidades a partir de janeiro será revoagada pelo Ministério que foi criticado por universidades que se recusaram a voltar às aulas por não avaliar ser o melhor momento. "Quero abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico. As escolas não estavam preparadas, faltava planejamento", afirmou o ministro à coluna.

O ministro afirmou que consultou mantenedores de universidades antes de publicar a portaria desta quarta-feira. E que não esperava tanta resistência. "A sociedade está preocupada, quero ser sensível ao sentimento da população", disse.

De acordo com Milton Ribeiro, o ministério vai liberar o retorno às aulas somente quando as instituições também estiverem confiantes de que as aulas possam ocorrer em segurança.

Deixe seu Comentário

Leia Também