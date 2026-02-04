Menu
Menu Busca quarta, 04 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Educação

MEC divulga 226 mil pré-selecionados na primeira chamada do Prouni

Prazo para comprovar informações e garantir a bolsa termina dia 13

04 fevereiro 2026 - 15h12Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
MEC divulgou a primeira chamadaMEC divulgou a primeira chamada   (Tomaz Silva/Agência Brasil)

O processo seletivo referente ao primeiro semestre de2026doPrograma Universidade para Todos (Prouni) teve 226.502pré-selecionados naprimeirachamada.

A edição de 2026 é a maior da história do Prouni,com aoferta de 595.374 bolsas,em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

O resultado da primeira chamada foi publicadonesta terça-feira (3)pelo Ministério da Educação (MEC)eestádisponível noPortal Único de Acesso ao Ensino Superior do ProUni. 

O programa federal oferece bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de nível superior em instituições de ensino privadas. Opúblico-alvo é composto por brasileiros sem diploma de nível superior.

Do total das quase 600 mil bolsas oferecidas, 275.329 são integrais (100% de gratuidade ao estudante) e 320.045 parciais (50% do valor da mensalidade do curso).

Documentação - Os estudantesda primeira chamada do Prouni devem ficar atentos ao prazo para a comprovação de informações prestadas no momento de inscrição.

Até 13 de fevereiro eles devem entregar a documentação necessária diretamente às instituições privadas deensino superiorem que foram pré-selecionados. O que pode ocorrer por meio de comparecimento no local ou encaminhamento da documentação por meio virtual, conforme definido pela faculdade.

Se a entrega for presencial, a faculdade privada deverá orientar colaboradores para receberem a documentação fisicamentenos locais de oferta de curso em que houver candidatospré-selecionados,nos horários de funcionamento da instituição.

Pré-selecionados

Nesta quarta-feira (4), o MEC divulgou dados sobre os inscritos e os pré-selecionados naprimeirachamada da primeira edição do ano do ProUni.

De acordo com o balanço, o estado com maior número de pré-selecionados naprimeirachamada foiSão Paulo, com43.891 estudantes. Em seguida,estão Minas Gerais (21.413), Bahia(19.122)e Rio de Janeiro (15.124).

Na lista doscursos com maior número depré-selecionadosnaprimeirachamada, estão: administração (22.871); direito (16.045), ciências contábeis (12.308) e ciências contábeis (12.308).

Perfil dos inscritos - O perfil dos inscritos foi marcado pelo protagonismo feminino, predomínio jovem e diversidade étnico-racial.

As mulheres representam 67% do total de inscritos (551.313) e os homens inscritos foram 275.935.

A faixa etária com o maior número de inscritos é de 18 a 20 anos, com 470.296 inscritos. Em seguida, estão as faixas de 21 a 30 anos (237.419 inscritos); de 14 a 17 anos (48.065 inscritos); e de 31 a 50 anos (64.104 inscritos). Já os candidatos acima de 50 anos, chegam a 7.364 inscritos.

A maior parte dosinscritosse declarou de corparda (377.205). Já aqueles que se identificam de raça branca totalizaram334.057 inscritos. Osautodeclarados pretos são 104.944;os amarelos, 8.169; eindígenas, 2.873.

Proporcionalmente, o curso mais concorrido — ou seja, com maior número de candidatos inscrito por vaga — foi o de medicina (61,82 candidatos por vaga). Em seguida estãopsicologia, (11,89 candidatos por vaga); e direito (9,24 candidatos por vaga).

Entre os cursos de licenciatura, as maiores inscrições foram para pedagogia, com 3.898 inscritos.

Segunda chamada - Para quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado, o resultado da segunda chamada sairá em 2 de março ea comprovação das informações será de 2 a 13 de março.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Site Fies
Educação
Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre
O processo seletivo do ProUni tem uma única etapa de inscrição
Educação
Prouni divulga aprovados em primeira chamada
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Promotora cobra transparência da prefeitura de Campo Grande em denúncias na Semed
Campus da UFMS em Campo Grande
Educação
Matrículas do Sisu 2026 começam hoje na UFMS
FIES 2025
Educação
Fies 2026: inscrições começam na terça-feira e vagas já podem ser consultadas
Foto: Senado
Educação
Piso do magistério sobe para R$ 5.130,63 e passa a valer retroativamente
Foto: MEC/Divulgação
Educação
Resultado do Sisu 2026 já está disponível para consulta
As inscrições para o Prouni do 1° semestre termina amanhã
Educação
As inscrições para o Prouni do 1° semestre termina amanhã
Dr. Alessandro Gomes Lewandowski, foi o representante na feira, realizada em Londres, entre os dias 21 a 23 de janeiro
Educação
Presidente da FUNLEC representa instituição em evento de educação e tecnologia mundial
A participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas
Educação
Levando educação no trânsito às escolas, Detranzinho abre inscrições na Capital

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026