MEC divulga 226 mil pré-selecionados na primeira chamada do Prouni

O processo seletivo referente ao primeiro semestre de2026doPrograma Universidade para Todos (Prouni) teve 226.502pré-selecionados naprimeirachamada.

A edição de 2026 é a maior da história do Prouni,com aoferta de 595.374 bolsas,em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

O resultado da primeira chamada foi publicadonesta terça-feira (3)pelo Ministério da Educação (MEC)eestádisponível noPortal Único de Acesso ao Ensino Superior do ProUni.

O programa federal oferece bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de nível superior em instituições de ensino privadas. Opúblico-alvo é composto por brasileiros sem diploma de nível superior.

Do total das quase 600 mil bolsas oferecidas, 275.329 são integrais (100% de gratuidade ao estudante) e 320.045 parciais (50% do valor da mensalidade do curso).

Documentação - Os estudantesda primeira chamada do Prouni devem ficar atentos ao prazo para a comprovação de informações prestadas no momento de inscrição.

Até 13 de fevereiro eles devem entregar a documentação necessária diretamente às instituições privadas deensino superiorem que foram pré-selecionados. O que pode ocorrer por meio de comparecimento no local ou encaminhamento da documentação por meio virtual, conforme definido pela faculdade.

Se a entrega for presencial, a faculdade privada deverá orientar colaboradores para receberem a documentação fisicamentenos locais de oferta de curso em que houver candidatospré-selecionados,nos horários de funcionamento da instituição.

Pré-selecionados

Nesta quarta-feira (4), o MEC divulgou dados sobre os inscritos e os pré-selecionados naprimeirachamada da primeira edição do ano do ProUni.

De acordo com o balanço, o estado com maior número de pré-selecionados naprimeirachamada foiSão Paulo, com43.891 estudantes. Em seguida,estão Minas Gerais (21.413), Bahia(19.122)e Rio de Janeiro (15.124).

Na lista doscursos com maior número depré-selecionadosnaprimeirachamada, estão: administração (22.871); direito (16.045), ciências contábeis (12.308) e ciências contábeis (12.308).

Perfil dos inscritos - O perfil dos inscritos foi marcado pelo protagonismo feminino, predomínio jovem e diversidade étnico-racial.

As mulheres representam 67% do total de inscritos (551.313) e os homens inscritos foram 275.935.

A faixa etária com o maior número de inscritos é de 18 a 20 anos, com 470.296 inscritos. Em seguida, estão as faixas de 21 a 30 anos (237.419 inscritos); de 14 a 17 anos (48.065 inscritos); e de 31 a 50 anos (64.104 inscritos). Já os candidatos acima de 50 anos, chegam a 7.364 inscritos.

A maior parte dosinscritosse declarou de corparda (377.205). Já aqueles que se identificam de raça branca totalizaram334.057 inscritos. Osautodeclarados pretos são 104.944;os amarelos, 8.169; eindígenas, 2.873.

Proporcionalmente, o curso mais concorrido — ou seja, com maior número de candidatos inscrito por vaga — foi o de medicina (61,82 candidatos por vaga). Em seguida estãopsicologia, (11,89 candidatos por vaga); e direito (9,24 candidatos por vaga).

Entre os cursos de licenciatura, as maiores inscrições foram para pedagogia, com 3.898 inscritos.

Segunda chamada - Para quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado, o resultado da segunda chamada sairá em 2 de março ea comprovação das informações será de 2 a 13 de março.

