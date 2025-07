MEC divulga resultado da chamada única do Fies para 2º semestre de 2025

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira (29), o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025.

A lista com os nomes dos estudantes pré-selecionados já está disponível no portal oficial do programa.

Os candidatos que constam na lista devem complementar as informações da inscrição entre esta quarta-feira (30) e sexta-feira (1º).

Após essa etapa, será necessário comprovar os dados fornecidos, em até cinco dias úteis, diretamente na Comissão Permanente de Acompanhamento do Fies (CPSA) da instituição de ensino onde o estudante foi pré-selecionado.

A entrega da documentação pode ser feita presencialmente ou por meio digital, conforme as orientações da própria instituição.

Quem não foi aprovado na chamada única entra automaticamente na lista de espera, que terá convocações entre os dias 5 de agosto e 19 de setembro.

Nesta segunda edição do Fies 2025, o programa ofertou mais de 74 mil vagas em aproximadamente 18 mil cursos, distribuídos entre 1.215 instituições de ensino superior privadas em todo o país.

